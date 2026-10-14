В Індії засновник медичної групи NMC Health Б. Р. Шетті подав до Високого суду Бомбея позов на 15 млрд доларів проти державного Bank of Baroda та ще 25 відповідачів. Бізнесмен стверджує, що банк і кілька його нинішніх та колишніх співробітників сприяли шахрайству, яке, за його версією, стало одним із чинників краху NMC Health.

Про це повідомляє The National з посиланням на судові документи, які переглянуло Reuters. Шетті вимагає 5 млрд доларів прямих збитків, 5 млрд доларів побічних збитків і ще 5 млрд доларів компенсації репутаційної шкоди.

Позиція банку

Bank of Baroda заявив, що ще не отримав позову, тому не може коментувати викладені в ньому твердження, які не були перевірені судом. У банку зазначили, що після вручення документів рішуче захищатимуть свої інтереси та вживатимуть усіх необхідних заходів.

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Банк також повідомив, що веде в Індії та ОАЕ провадження зі стягнення заборгованості з Шетті на суму 28 млрд рупій, або близько 294,5 млн доларів. За даними кредитора, він уже отримав кілька судових рішень щодо бізнесмена. За заявою Bank of Baroda, негайної відповідальності не виникне, доки суд не ухвалить рішення або банк не буде зобов'язаний сформувати резерв на можливі виплати.

Звинувачення та справа NMC Health

Шетті стверджує, що співробітники Bank of Baroda сприяли операціям із циклічного переказу коштів, ігнорували повторні попередження щодо протидії відмиванню грошей та приймали документи з підробленими підписами. Представники бізнесмена не надали оперативного коментаря.

NMC Health, яка на той час була найбільшим приватним постачальником медичних послуг у країнах Перської затоки, перейшла під зовнішнє управління у 2020 році. Компанія повідомила про борги на 6,6 млрд доларів, хоча раніше вони оцінювалися у 2,1 млрд доларів. Позов Шетті подано через три місяці після того, як Bank of Baroda погодився виплатити 600 млн доларів для врегулювання претензій адміністраторів NMC Health.

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