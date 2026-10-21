Заступник голови Банку Японії Хіміно закликав і далі підвищувати ставки — Channel NewsAsia

Заступник голови Банку Японії Рьодзо Хіміно заявив, що центробанку слід і надалі підвищувати процентні ставки через високі інфляційні ризики. Базова інфляція в Японії близька до цільового показника регулятора на рівні 2%, а фінансові умови залишаються м’якими.

Інфляція наближається до цілі

Як повідомляє Channel NewsAsia, Хіміно сказав парламенту, що середньо- та довгострокові інфляційні очікування продовжують зростати. За його словами, базова інфляція, ймовірно, зблизиться з рівнями, що відповідають цільовому показнику Банку Японії.

На зростання цін впливають дорожчання пального та сировини. Водночас активний світовий попит на ШІ також посилює ціновий тиск, оскільки сприяє зростанню експорту та капітальних інвестицій, зазначив заступник голови центробанку.

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Фінансові умови залишаються м’якими

Хіміно наголосив, що навіть після підвищення ставки минулого місяця фінансові умови в країні лишаються стимулювальними. Він пов’язав це з усе ще низькими реальними витратами на запозичення та активним зростанням банківського кредитування.

За оцінкою посадовця, зволікання з необхідним коригуванням монетарної підтримки може посилити інфляційні ризики та в довгостроковій перспективі зашкодити економіці.

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