У Сіднеї, Австралія, заступник голови Резервного банку Австралії Ендрю Гаузер заявив, що перспективи інфляції стали «суттєво гіршими», ніж прогнозував регулятор. Це вказує на можливість нового підвищення відсоткової ставки вже в листопаді, повідомляє ABC News.

За словами Гаузера, висока інфляція починає закріплюватися в австралійській економіці. РБА бачить ознаки того, що частина людей не впевнена, чи вдасться повернути інфляцію до цільового рівня або втримувати її на ньому тривалий час.

Інфляційні очікування

Резервний банк Австралії орієнтується на інфляцію в межах 2–3% у середньому з часом. За даними індексу споживчих цін за серпень, інфляція в країні становила 4%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Гаузер зазначив, що опитування та контакти регулятора з бізнесом вказують на зростання частки компаній, які вважають інфляцію на рівні 3–3,5% можливою новою нормою. Зміщення інфляційних очікувань від цільового рівня він назвав «кошмаром центрального банкіра».

Рішення щодо ставки

За даними LSEG, ринки оцінюють імовірність підвищення ставки в листопаді у 42%. Ще минулого тижня цей показник опускався нижче 20% після того, як рівень безробіття у вересні зріс до п’ятирічного максимуму — 4,7%.

Гаузер визнав, що дані ринку праці виявилися дещо слабшими за очікування, але наголосив, що вони залишаються одними з найнижчих серед країн G20. За його словами, економіці потрібне певне послаблення. Наступне рішення щодо ставки та квартальні прогнози Резервний банк Австралії оприлюднить 3 листопада.

Читай нас у