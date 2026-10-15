У Бангкоку, Таїланд, заступниця голови Банку Англії з фінансової стабільності Сара Бріден заявила, що банки мають готувати незалежні системи відновлення на випадок успішних кібератак із використанням штучного інтелекту. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Незалежне відновлення систем

За словами Бріден, фінансові установи більше не можуть виходити з припущення, що їхній кіберзахист є непроникним. Вона сказала, що необхідно продумати можливості відновлення ключових послуг на рівні всієї фінансової системи.

Йдеться про так звані системи bare metal — технічні комплекси, повністю незалежні від основної ІТ-інфраструктури банку. Вони можуть бути задіяні, якщо головні операційні системи установи скомпрометовані.

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ШІ як ризик для фінансової інфраструктури

Бріден виступила на щорічній зустрічі Інституту міжнародних фінансів у Бангкоку 15 жовтня. Вона також попередила, що розвиток штучного інтелекту вже сягнув рівня, за якого ця технологія становить системний ризик для світової фінансової інфраструктури.

За її оцінкою, через розвиток ШІ зросли ризики масштабніших і складніших кібератак. Вона наголосила на важливості базової кібергігієни та назвала імовірність паралічу системно важливого банку або ключової інфраструктури внаслідок атаки одним із головних приводів для занепокоєння.

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