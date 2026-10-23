Ціни на золото 23 жовтня знизилися та наблизилися до найнижчого рівня майже за три місяці. Станом на 06:30 за Гринвічем унція дорогоцінного металу коштувала $4 015,63 — на $9,19, або 0,23%, менше. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка цін

За останній місяць золото подешевшало на 6,08%, а за останній рік — на 2,36%. Зниження відбулося на тлі розпродажу акцій технологічних компаній і компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Інвестори продавали дорогоцінні метали, щоб покрити втрати в інших частинах своїх портфелів.

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Вплив технологічного сектору та нафти

Занепокоєння щодо вартості інвестицій у ШІ посилилося після того, як Meta Platforms повідомила про намір збільшити капітальні витрати. Це викликало побоювання, що технологічні компанії можуть залучати додатковий борг для фінансування розширення.

На золото також тиснуло зростання нафтових цін, яке посилило інфляційні ризики та очікування тривалішого збереження високих процентних ставок. Вищі ставки зазвичай знижують привабливість золота порівняно з активами, що приносять процентний дохід. Водночас невизначеність щодо стійкості інвестицій у ШІ змусила ринки скоротити очікування подальшого підвищення ставок Федеральною резервною системою США, що частково підтримало дорогоцінні метали.

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