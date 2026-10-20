Золото подешевшало на 0,3% на тлі зростання цін на нафту — Asharq Al-Awsat

Спотове золото у вівторок, 20 жовтня, знизилося на 0,3% — до 4 128,92 долара за унцію станом на 06:21 за Гринвічем. Грудневі ф’ючерси на золото у США також втратили 0,3% і торгувалися на рівні 4 148,50 долара за унцію, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Нафта посилює інфляційні побоювання

Старший аналітик фінансових ринків Capital.com Кайл Родда пов’язав тиск на золото зі зростанням нафтових котирувань на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході. Нафта Brent трималася поблизу п’ятимісячного максимуму.

Дорожчі енергоносії зазвичай посилюють очікування, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки для стримування інфляції. Хоча золото традиційно вважають захистом від інфляції, вищі ставки знижують привабливість металу через зростання альтернативної вартості його утримання.

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Ринки очікують засідання ФРС

Останні коментарі посадовців ФРС, які не демонстрували нагальної потреби в подальшому посиленні монетарної політики, послабили очікування підвищення ставки на засіданні 27–28 жовтня. Водночас, за даними інструменту CME FedWatch, трейдери оцінювали ймовірність підвищення ставки в грудні у 92%.

Кайл Родда зазначив, що ринок може істотно відреагувати на будь-яке рішення ФРС, а збереження ставки без змін може спершу підтримати золото. Тим часом голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що базова інфляція в країні вже досить близька до цільового рівня 2%, а високий глобальний попит на ШІ посилює інфляційний тиск за умов напруженого ринку праці.

Серед інших дорогоцінних металів срібло подорожчало на 0,5% — до 57,38 долара за унцію, платина зросла на 0,4% — до 1 647,05 долара, а паладій втратив 0,5% — до 1 114,50 долара.

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