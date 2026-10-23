Золото прямує до найгіршого тижня з червня на тлі очікувань щодо ФРС США — Asharq Al-Awsat

Світові ціни на золото в п’ятницю знижувалися та прямують до найгіршого тижневого результату з червня на тлі очікувань, що Федеральна резервна система США може довше зберігати високі відсоткові ставки. Спотове золото станом на 05:54 за Гринвічем подешевшало на 0,1% — до 4021,04 долара за унцію, а від початку тижня втратило 3,6%. Раніше протягом сесії ціна досягла найнижчого рівня з 20 липня, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Рівень 4000 доларів за унцію

Грудневі ф’ючерси на золото у США знизилися на 0,6% — до 4035,50 долара за унцію. Керівник відділу ринкових досліджень Capital.com Монте Сафіеддін заявив, що спекулянти намагаються втримати ціну вище позначки 4000 доларів. На його думку, стійке падіння нижче цього рівня означатиме, що ринок перестав закладати у ціни пом’якшення монетарної політики та натомість очікує стійкої інфляції, високої дохідності облігацій і сильнішого долара.

На ринок також вплинуло підвищення цін на нафту після атак хуситів у Саудівській Аравії, які посилили побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв із Близького Сходу. Вищі ціни на енергію підтримують очікування, що ФРС довше зберігатиме високі ставки, та збільшують альтернативну вартість володіння золотом, яке не приносить процентного доходу.

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Очікування від ФРС

Інвестори очікують засідання Федеральної резервної системи 27–28 жовтня та публікації наступного тижня даних щодо витрат на особисте споживання. Цей показник є пріоритетним для центробанку США індикатором інфляції у межах цілі 2%.

Учасники ринку переважно очікують, що ФРС не змінить ставки на найближчому засіданні. Водночас очікування підвищення ставки в грудні оцінюють у 76%. Серед інших дорогоцінних металів срібло подешевшало на 0,4% — до 54,31 долара за унцію, тоді як платина додала 0,3%, до 1574,33 долара, а паладій зріс на 0,3%, до 1056,49 долара. Усі три метали також прямують до тижневого зниження.

Аналітики HSBC у дослідницькій записці в четвер знизили середні прогнози цін на платину та паладій на 2026 рік, пославшись на зміну ринкових фундаментальних чинників і ліквідацію позицій інвесторами.

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