Золото в Нью-Йорку піднялося вище 4000 доларів за унцію — The Rio Times

У Нью-Йорку 4 листопада спотова ціна золота зросла приблизно на 3% і під час торгів сягнула близько 4040 доларів за унцію, знову перевищивши позначку 4000 доларів. Срібло подорожчало приблизно на 4,4% — майже до 52 доларів за унцію, повідомляє The Rio Times.

Долар і прибутковість облігацій

За даними видання, зростання дорогоцінних металів відбулося після того, як демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США на проміжних виборах. Індекс долара знизився на 0,37% — до 101,49, а прибутковість 10-річних державних облігацій США впала на 5 базисних пунктів, до 4,90%.

Нижча прибутковість облігацій зменшує альтернативну вартість володіння золотом, яке не приносить процентного доходу. Ослаблення долара також робить метали доступнішими для покупців, які розраховуються іншими валютами.

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Динаміка біржових фондів

Біржовий фонд GLD, що відстежує золото, завершив сесію зростанням на 3,68% — до 372,49 долара. Фонд SLV, пов’язаний зі сріблом, піднявся на 5,17%, до 47,16 долара. Фонд PPLT, орієнтований на платину, додав 5,6% і закрився на рівні 13,54 долара.

Водночас зростання відбулося після різкого падіння котирувань наприкінці жовтня. 30 жовтня золото опускалося до 3875 доларів за унцію, а срібло — до 49,07 долара. За оцінкою The Rio Times, поточний рух може бути відновленням після попереднього спаду, а не початком нового висхідного тренду.

Срібло для Латинської Америки

Підвищення ціни на срібло має значення для Мексики та Перу — найбільших світових виробників металу. За даними Silver Institute, у 2025 році Мексика видобула 172,9 млн унцій срібла, а Перу — 130 млн унцій. Акції перуанської гірничодобувної компанії Buenaventura в Нью-Йорку зросли на 7,6%, до 28,80 долара.

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