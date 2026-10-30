Золото впало до 13-місячного мінімуму нижче $3900 за унцію — Anadolu Agency

Ціна золота в п’ятницю опустилася нижче позначки $3900 за унцію. На спотовому ринку о 17:50 за Гринвічем метал торгувався по $3880 за унцію, що на 3,5% менше за день, повідомляє Anadolu Agency.

Динаміка дорогоцінних металів

За останній місяць золото подешевшало на 7,14%, а в річному вимірі його ціна знизилася на 10,19%. Падіння котирувань відбулося на тлі збереження високих світових цін на енергоносії.

Срібло втратило 6% вартості та торгувалося по $49 за унцію. У річному вимірі ціна цього металу знизилася на 31,1%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ціни на нафту і газ

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на 2,7% — до $113,7 за барель. Раніше цього тижня вони перевищували $117 за барель, досягнувши найвищого рівня з липня.

Європейська ціна природного газу становила €103,5, або $115,4, за мегават-годину. Вона трималася поблизу найвищих значень із кінця 2022 року.

Читай нас у