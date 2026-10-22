Золото впало нижче $4100 за унцію на тлі зростання цін на нафту — Anadolu Agency

На світових ринках у четвер золото подешевшало нижче 4100 доларів за унцію, а срібло втратило понад 3,5% на тлі зростання нафтових котирувань після подій у Саудівській Аравії. Станом на 08:00 за Гринвічем золото торгувалося по 4088,95 долара за унцію, знизившись на 52,15 долара, або 1,26%. Срібло подешевшало на 2,07 долара, або 3,57%, — до 55,89 долара за унцію, повідомляє Anadolu Agency.

Зростання нафтових котирувань

Обидва дорогоцінні метали втратили здобутки попередньої сесії після посилення напруженості на Близькому Сході, що підштовхнуло ціни на нафту. Нафтові котирування зросли після удару безпілотника по нафтовому родовищу Шайба компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії, внаслідок якого загинули двоє людей. США також наказали частині персоналу та членам їхніх сімей залишити дипломатичні місії в Саудівській Аравії.

Очікування щодо ставок

Зростання вартості енергоносіїв посилило побоювання щодо стійкої інфляції та послабило очікування пом’якшення монетарної політики. За ринковими оцінками, Федеральна резервна система США наступного тижня збереже процентні ставки без змін. Коментарі голови ФРС Кевіна Ворша минулої п’ятниці, за ринковими оцінками, мало вплинули на очікування паузи.

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Ринки також продовжували очікувати можливого підвищення ставок у грудні через інфляційний тиск, пов’язаний з енергоносіями. Європейський центральний банк і Банк Японії, як очікується, теж не змінюватимуть ставки наступного тижня. За останній місяць золото подешевшало на 4,62%, а срібло — на 13,11%.

Золото традиційно вважають захистом від інфляції, однак вищі процентні ставки знижують його привабливість: володіння цим активом не приносить процентного доходу.

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