Зростання зарплат у Британії прискорилося до 3,7% — Cyprus Mail

У Великій Британії середня тижнева зарплата без урахування бонусів зросла на 3,7% упродовж трьох місяців до серпня порівняно з таким самим періодом 2025 року. Темп зростання прискорився після показника 3,4%, зафіксованого раніше цього року.

Як повідомляє Cyprus Mail, економісти, опитані Reuters, очікували зростання на 3,6%. Дані за три місяці до липня переглянули в бік підвищення — зростання зарплат оцінено у 3,6%.

Динаміка приватного сектору

У приватному секторі темп підвищення оплати праці зріс до 3,0% із 2,9%. Це перше прискорення від кінця 2024 року. Попередня оцінка британської податкової служби також показала збільшення кількості працівників у платіжних відомостях на 13 тисяч у вересні. Серпневий показник переглянули: замість попередньої оцінки скорочення на 26 тисяч тепер зафіксовано приріст на одну тисячу осіб.

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Рівень безробіття у Великій Британії за три місяці до серпня знизився до 4,7% — найнижчого рівня від середини 2025 року. Після оприлюднення статистики фунт стерлінгів зріс щодо долара США.

Вакансій стає менше

Водночас кількість відкритих вакансій за три місяці до вересня зменшилася до 691 тисячі проти 704 тисяч у періоді до серпня. Показник опустився нижче 700 тисяч уперше від трьох місяців до квітня 2021 року та став найнижчим поза періодом пандемії COVID-19 із 2014 року.

Національне статистичне управління Великої Британії зазначило, що скорочення вакансій найбільше зачепило малі підприємства, які зіткнулися зі зростанням витрат на робочу силу. Інвестори очікують, що Банк Англії на листопадовому засіданні підвищить базову ставку до 4%.

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