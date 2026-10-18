У Ноттінгемі у Великій Британії траст Університетських лікарень Ноттінгема (NUH) звільнив 15 працівників NHS за неналежний доступ до медичних записів жертв нападу 2023 року. Про це повідомляє The Guardian.

Результати розслідування

Під час внутрішнього розслідування NUH також виніс 15 остаточних письмових попереджень і два первинні письмові попередження. Перевірка охопила лікарів, медсестер, зареєстрованих медичних фахівців та інших працівників. Родини загиблих цього тижня поінформували про останні результати розслідування.

За словами медичного директора NUH Манджита Шехмара, для доступу до записів пацієнта без належної підстави немає виправдання. У трасті заявили, що продовжать розслідувати випадки неналежного доступу, навчати персонал правил роботи з медичною інформацією та запроваджувати систему для виявлення можливих витоків даних.

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Напад у Ноттінгемі

У червні 2023 року Валдо Калокейн убив двох 19-річних студентів — Барнабі Веббера та Грейс О'Меллі-Кумар — і 65-річного доглядача Іана Коутса. Також він намагався вбити ще трьох людей у місті.

У січні 2024 року суд призначив Калокейну безстрокову госпіталізацію після того, як він визнав себе винним у вбивстві за зниженої відповідальності та замаху на вбивство. У травні NUH повідомляв про звільнення 11 працівників, які незаконно отримали доступ до записів жертв.

Минулого місяця керівник NHS England Джим Маккі заявив, що працівників, яких підозрюють у неналежному доступі до медичних записів пацієнтів, негайно відсторонюватимуть від роботи та позбавлятимуть доступу до комп'ютерних систем служби охорони здоров'я.

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