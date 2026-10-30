28% дорослих у США зізналися у неправді заради антибіотиків — Live Science

У США 28% опитаних дорослих повідомили, що перебільшували або вигадували симптоми, намагаючись отримати від лікаря антибіотики. Про результати двох опитувань повідомляє Live Science.

Що показало опитування дорослих

Перше опитування пройшли майже 960 дорослих із різних регіонів США у січні—лютому 2026 року. Приблизно 26% респондентів заявили, що перебільшували наявні симптоми, а 17% — що вигадували їх. Найчастіше йшлося про симптоми, подібні до застуди: підвищену температуру, кашель і біль у горлі.

Близько двох третин тих, хто спотворював інформацію про свій стан, були щонайменше помірно впевнені, що це спонукає лікаря призначити антибіотики. 77% із них заявили, що така тактика хоча б раз спрацювала. Серед мотивів респонденти називали погане самопочуття, переконання, що антибіотики допоможуть швидше одужати й повернутися до повсякденних справ, а також бажання контролювати призначене лікування.

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Відповіді батьків і ризик надмірного лікування

Друге, менше за масштабом опитування охопило 236 батьків та інших опікунів дітей і підлітків до 18 років. Близько 27% учасників сказали, що неправдиво описували симптоми дитини заради антибіотиків; 87% із них вважали, що це хоча б раз дало результат.

Автори дослідження, опублікованого 30 жовтня 2026 року в JAMA Network Open, зазначили, що такі відповіді можуть сприяти надмірному застосуванню антибіотиків у педіатрії. Антибіотики не лікують вірусні інфекції, а їх неналежне використання створює додатковий тиск на бактерії, що може сприяти розвитку стійкості до препаратів. Водночас науковці застерегли: учасники не обов’язково представляли все населення США, а частина людей могла не повідомити або не пригадати випадки неправдивого опису симптомів.

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