30 хвилин у сауні тимчасово підвищили рівень лейкоцитів у крові — ScienceAlert

У Фінляндії дослідники зафіксували, що після одного 30-хвилинного сеансу в традиційній сауні кількість білих кров'яних клітин у крові учасників тимчасово збільшилася. У невеликому експерименті взяла участь 51 людина середнього віку. Результати опублікували в журналі Temperature, повідомляє ScienceAlert.

Як проходив експеримент

Учасники провели 30 хвилин у фінській сауні за температури приблизно 73 градуси Цельсія. Посеред сеансу вони прийняли холодний душ. Одразу після процедури аналізи крові показали збільшення кількості кількох типів лейкоцитів порівняно з показниками до сеансу.

Зокрема, зросла кількість нейтрофілів, які одними з перших реагують на патогени, та лімфоцитів, що беруть участь у формуванні імунної пам'яті. Також зріс сукупний показник моноцитів, еозинофілів і базофілів. Моноцити поглинають патогени та клітинні рештки, а еозинофіли й базофіли пов'язані із запальними реакціями.

Водночас рівні цитокінів — білків-посередників імунної системи — у середньому змінилися незначно. Деякі з них збільшилися разом із підвищенням температури тіла учасників.

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Ефект швидко зникав

Через 30 хвилин після завершення сеансу більшість виявлених змін майже зникла. Переважна частина показників лейкоцитів повернулася до попереднього рівня, хоча частина змін у моноцитах зберігалася. Дослідники не відстежували стан учасників довше, тому не можуть визначити тривалість ефекту або його вплив на ризик захворювань.

Науковець Університету Турку Ілкка Хейнонен припустив, що сауна може мобілізувати додаткові білі кров'яні клітини з тканин у кровотік, після чого вони повертаються до місць накопичення. Водночас у дослідженні не аналізували окремі підтипи клітин, зокрема Т-клітини та природні кілери, що обмежує висновки про вплив сауни на імунну функцію.

Реакції організму на сильне тепло ще недостатньо вивчені. Попередні спостережні дослідження пов'язували регулярне відвідування сауни з нижчим ризиком деяких хвороб, зокрема пневмонії, однак нинішній експеримент не доводить причинно-наслідкового зв'язку.

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