У США близько 60% літніх жінок із високим рівнем немічності, які пережили інвазивний рак молочної залози, протягом року не користувалися домашньою медичною допомогою, що покривається Medicare. Про результати дослідження, опублікованого в Journal of the National Cancer Institute, повідомляє News-Medical.

Дані дослідження

Науковці проаналізували 347 953 «роки спостереження» за 134 410 жінками віком від 66 років з інвазивним раком молочної залози. До вибірки увійшли жінки через два—десять років після встановлення діагнозу. Дані охоплювали 2017–2020 роки.

Дослідники використали записи реєстру Surveillance Epidemiology and End Results, дані про зарахування до Medicare та страхові виплати за програмою, а також оцінювання, які медсестри й терапевти проводять на початку надання домашньої медичної допомоги. Учасниць Medicare Advantage до аналізу не включали.

Автори розрахували показник немічності на основі діагнозів і відомостей про медичне обладнання у даних Medicare. До ознак немічності віднесли, зокрема, труднощі з купанням і вдяганням, проблеми з ходьбою, падіння, порушення пам’яті, нетримання та виснаження.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Користування послугами

Високий рівень немічності виявили приблизно у 7% усіх учасниць. Домашньою медичною допомогою Medicare протягом року користувалися близько 40% жінок із цієї групи, тоді як серед усіх учасниць дослідження цей показник становив 11%.

Дослідження оцінювало факт користування послугами, а не те, чи відповідали жінки вимогам для їх отримання. Традиційна програма Medicare покриває персональний догляд удома лише тоді, коли він пов’язаний із потребою у кваліфікованій медичній допомозі та людина не може залишати дім. Тому ті, кому насамперед потрібна допомога з купанням, одяганням та іншими повсякденними діями, можуть не підпадати під таке покриття.

Немічність після лікування

Жінки через шість—десять років після діагностування раку були такими ж немічними, як і ті, у кого минуло два—п’ять років. Провідна авторка роботи, доцентка Школи громадського здоров’я Університету Меріленду Сюаньцзи Ширлі Цінь зазначила, що це може свідчити про більший вплив старіння, ніж наслідків лікування раку. Автори також пропонують зробити скринінг немічності звичною частиною подальшого медичного супроводу після завершення лікування.

Читай нас у