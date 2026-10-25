63% австралійців не доплачують за всю допомогу лікарів загальної практики — The Guardian

В Австралії 63% людей не доплачують за всю медичну допомогу лікарів загальної практики за системою bulk-billing. У 2024 і 2025 роках цей показник становив 56%, свідчить щорічний звіт Королівського австралійського коледжу лікарів загальної практики, повідомляє The Guardian.

Більше лікарів працюють за bulk-billing

Звіт, який має бути оприлюднений у середу, базується на опитуванні 2766 лікарів загальної практики. Частка респондентів, які надають усім пацієнтам послуги за системою bulk-billing, за рік зросла більш ніж удвічі — з 12% до 26%.

Для практик, які надають за системою bulk-billing усі прийнятні послуги всім пацієнтам Medicare, було запроваджено додаткові фінансові виплати. Такі клініки отримують доплату у розмірі 12,5%, яку розподіляють між практикою та лікарем.

Водночас частка пацієнтів, яким усю допомогу лікарів загальної практики надають без доплати, все ще нижча за показник 2019 року — тоді вона становила 70%.

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Доступність медичної допомоги

Звіт також використовує дані Австралійського бюро статистики. За ними, частка жителів країни, які відкладали звернення до лікаря через вартість, зменшилася з 8,8% у 2023–2024 роках до 7,7% у 2024–2025 роках.

Президент коледжу Майкл Райт заявив, що результати свідчать про більшу доступність медичної допомоги. Водночас економіст у сфері охорони здоров’я Люк Славомірскі застеріг, що опитування охоплює близько 7% усіх лікарів загальної практики. За його словами, слід відрізняти досвід, про який повідомляють лікарі, від адміністративних даних і показників результатів для пацієнтів.

Адміністративні дані Medicare показують, що у 2025–2026 роках за системою bulk-billing оплатили 81% консультацій лікарів загальної практики проти 78% роком раніше. Цей показник відрізняється від даних коледжу, оскільки Medicare вимірює частку послуг, а не частку пацієнтів.

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