В Англії опитування 24 132 учнів показало, що 2,7% респондентів упродовж попереднього року використовували штучний інтелект загального призначення для підтримки психічного здоров’я. Серед користувачів ШІ, які відповіли на окреме запитання, 63,2% заявили, що хотіли б отримати додаткову підтримку, повідомляє News-Medical.

Як підлітки оцінювали ШІ

Дослідники проаналізували дані OxWell Student Survey, проведеного в лютому—травні 2025 року переважно в Оксфордширі та Ліверпулі. До аналізу включили учасників віком до 18 років, середній вік яких становив 14 років.

Про використання ШІ загального призначення або платформ на основі великих мовних моделей для підтримки психічного здоров’я повідомили 662 підлітки. Серед тих, хто оцінив свій досвід, 55,9% назвали його корисним, 31,4% — ані корисним, ані некорисним, а 12,8% — некорисним. Показник потреби в додатковій допомозі відображає суб’єктивне відчуття незадоволеної потреби й не доводить, що підтримка від ШІ була недостатньою.

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ШІ переважно використовували разом з іншою підтримкою

Більшість користувачів ШІ також зверталися по інші види підтримки психічного здоров’я: 92,1% повідомили про отримання допомоги з інших джерел, а 46,1% користувалися формальними службами протягом року. Лише 52 учасники використовували ШІ без будь-якої іншої підтримки. Ще 57 поєднували його з іншими онлайн-ресурсами, але не мали офлайн-підтримки. Разом ці дві групи становили 16,5% користувачів ШІ.

Використання таких платформ частіше фіксували серед трансгендерних і гендерно різноманітних підлітків, а також серед респондентів із вищими показниками симптомів депресії та тривожності, досвідом самоушкодження, частим відчуттям самотності, нестачею їжі або епізодами булінгу. Більша потреба в додатковій підтримці також частіше була пов’язана з вищими показниками депресії й тривожності, самоушкодженням та самотністю.

Автори зазначили, що школи для опитування добирали не випадковим способом, а його учасники переважно навчалися в Оксфордширі та Ліверпулі. Тому результати можуть не відображати ситуацію серед усіх підлітків Англії. Дослідження також не оцінювало клінічну доцільність, безпечність або ефективність порад, отриманих від ШІ.

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