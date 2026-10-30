Дослідники Ратґерського університету та інших закладів проаналізували 260 онлайн-відгуків про препарат від безсоння лемборексант. Як повідомляє News-Medical, 70 авторів відгуків — близько чверті вибірки — вже припинили прийом ліків або планували це зробити.

Відгуки, опубліковані у 2020–2023 роках, досліджували фахівці Ратґерського інституту здоров’я мозку, Університету Співдружності Вірджинії та Сіднейського університету. Результати оприлюднили у журналі Sleep Medicine. Лемборексант, який у США продають під торговою назвою Dayvigo, схвалили у 2019 році для лікування безсоння.

Побічні ефекти частіше згадували ті, хто припинив прийом

Автори відгуків, які припинили або збиралися припинити прийом препарату, рідше повідомляли про його користь. Водночас скарги на поганий або переривчастий сон у цій групі траплялися приблизно так само часто, як і серед інших авторів відгуків. Найпомітнішою відмінністю стали згадки про побічні ефекти.

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Сонний параліч згадували 40% людей, які припинили або планували припинити прийом лемборексанту, тоді як серед решти авторів відгуків цей показник становив 15%. Також вони частіше повідомляли про яскраві сни або кошмари та сонливість наступного дня. Загалом приблизно третина авторів відгуків заявила про відчутне поліпшення сну, половина — про незначний ефект або його відсутність, а дві третини згадали щонайменше один побічний ефект.

Онлайн-відгуки не відображають частоту реакцій серед усіх пацієнтів

Дослідники застерегли, що за відгуками в інтернеті не можна визначити поширеність цих явищ серед усіх, хто приймає препарат: люди з дуже позитивним або дуже негативним досвідом можуть частіше публікувати оцінки. У двох основних клінічних випробуваннях лемборексанту сонний параліч відзначили менш ніж у 2 зі 100 учасників, а кошмари чи незвичні сни — у 1–3 зі 100.

Науковці припускають, що яскраві сни та сонний параліч можуть бути пов’язані зі впливом блокування орексину на фазу сну зі сновидіннями. Більшість авторів відгуків, зокрема тих, хто відмовився від препарату, приймали його менш ніж місяць. Дослідники наголосили, що змінювати або припиняти призначене лікування слід після консультації з лікарем.

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