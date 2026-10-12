73% медиків повідомили про більше ускладнень через спеку — News-Medical

Опитування 1 000 медичних працівників у Бразилії, Індії, Зімбабве, Австралії та Великій Британії засвідчило зростання ризиків, пов’язаних з екстремальною спекою, для вагітних жінок і немовлят. Як повідомляє News-Medical, результати опитування, проведеного на замовлення медичної дослідницької фундації Wellcome, представили 5 жовтня на передсамітній зустрічі COP у Фіджі.

Ускладнення під час вагітності

73% опитаних фахівців з охорони материнства заявили, що за останні п’ять років бачили більше ускладнень, пов’язаних зі спекою. Понад три чверті респондентів також повідомили про зростання шкоди для плода або новонароджених упродовж цього періоду.

Майже всі учасники опитування доглядали за вагітною жінкою або немовлям, на здоров’я яких вплинула екстремальна спека. Близько чверті медиків стикалися з ускладненнями вагітності, які, на їхню думку, були пов’язані зі спекою та потребували спостереження або лікування.

Понад третина фахівців повідомили про низьку масу тіла при народженні або обмеження росту, зневоднення та теплові захворювання у новонароджених. Серед поширених проблем також називали труднощі з годуванням, диханням і терморегуляцією. Понад 90% респондентів заявили про потребу в додатковому навчанні та ресурсах для захисту вагітних у періоди сильної спеки.

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Заходи захисту від спеки

Wellcome закликала уряди приділити пріоритетну увагу вагітним жінкам і немовлятам у національних кліматичних планах та передбачити фінансовані заходи захисту від екстремальної спеки. Фундація інвестувала понад 20 млн фунтів стерлінгів у дослідження ризиків спеки під час вагітності та випробування місцевих рішень.

У межах дослідження HAPI Zimbabwe за участю 1 600 жінок у міських районах Південної Африки та сільській місцевості Зімбабве тестують недорогі заходи. Серед них — персоналізовані попередження про спеку для смартфонів, які медичні працівники передають жінкам без телефонів, набори для підтримання водного балансу й захисту від сонця, а також світловідбивні дахи для охолодження будівель.

За словами керівниці дослідження Fortunate Machingura, попередні результати HAPI в районі Маунт-Дарвін засвідчили значно нижчий рівень зневоднення серед жінок, які отримали таке втручання, порівняно з тими, хто його не отримав. Програма також заохочує родини розподіляти фізично важку роботу та планувати справи на прохолодніші години доби.

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