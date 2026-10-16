79% старшокласників США не отримали високого балу за здоров’я серця — News-Medical

У США близько 80% учнів старших класів мали помірний або низький сумарний показник серцево-судинного здоров’я за п’ятьма критеріями. Такі результати аналізу даних національного опитування Youth Risk Behavior Survey за 2025 рік оприлюднили у виданні CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, повідомляє News-Medical.

Результати опитування

Дослідники проаналізували дані 5 192 учнів із 10 710 учасників опитування, які мали інформацію за всіма п’ятьма показниками. Середній сумарний бал становив 65,3 зі 100, що відповідає помірній категорії. Високий сумарний бал від 80 до 100 отримав 21% учнів, помірний — 61%, а низький — 18%.

Оцінювання охоплювало фізичну активність, харчування, сон, індекс маси тіла та показник щодо впливу нікотину. Найнижчий середній бал зафіксували щодо харчування — 39,3. Показники сну та фізичної активності були помірними — 59,1 і 62 відповідно. Найвищі бали мали індекс маси тіла — 85,4 — та показник щодо впливу нікотину — 80,5. Вищий бал за індексом маси тіла означав сприятливіший статус ваги, а не більшу масу тіла.

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Відмінності та обмеження

У дівчат були нижчими загальний бал, оцінки сну та фізичної активності, ніж у хлопців, однак вищим був бал за індексом маси тіла. Учні 10–12 класів мали нижчі загальні показники, ніж дев’ятикласники; у дванадцятикласників вони також були нижчими, ніж у десятикласників.

Найвищий середній сумарний бал зафіксували серед азійських учнів, а найнижчий — серед чорношкірих. Частка школярів із високим сумарним показником була нижчою серед дівчат, учнів 10–12 класів, а також серед латиноамериканських і чорношкірих учнів порівняно з білими, багаторасовими та учнями близькосхідного або північноафриканського походження.

Автори зазначили, що опитування ґрунтувалося на самооцінках учнів і не включало вимірювання артеріального тиску, рівнів глюкози та ліпідів у крові. Приблизно 52% учасників не увійшли до аналізу через неповні дані, що були пов’язані з відсутністю відповідей, недійсними відповідями та відмінностями у способі проведення анкети. Тому оцінку за п’ятьма показниками не слід трактувати як повну клінічну оцінку серцево-судинного здоров’я.

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