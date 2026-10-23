80 тисяч дітей в Англії чекають на прийом до лікаря понад рік — The Guardian

В Англії 80 тисяч дітей і молодих людей понад рік очікують на прийом у громадських медичних службах. Це майже в 11 разів більше, ніж кількість дорослих із таким самим терміном очікування, йдеться у щорічному звіті Комісії з якості медичної допомоги (CQC).

Як повідомляє The Guardian, CQC зафіксувала одне з найрізкіших зростань термінів очікування медичної допомоги для дітей за всю історію Національної служби охорони здоров’я Англії. Водночас час очікування для частини дорослих пацієнтів скоротився.

Попит випереджає можливості служб

За даними CQC, діти та молоді люди найбільше потерпають від затримок на тлі стрімкого зростання попиту та скорочення кількості персоналу. Експерти, опитані виданням, зазначили, що через тривале очікування стан дітей погіршується, а лікування ускладнюється.

Регулятор також повідомив, що кількість патронажних медсестер і шкільних медсестер продовжує зменшуватися, попри зростання потреби в їхній роботі. У багатьох сферах, зокрема в службах психічного здоров’я, потреби пацієнтів стають складнішими.

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Регіональна нерівність у доступі до допомоги

У звіті CQC зазначено, що доступ до послуг, якість допомоги та результати лікування невиправдано відрізняються між регіонами та залежать від того, де живуть пацієнти і ким вони є. Регулятор звернув увагу на різні показники госпіталізацій дітей через діабет і астму, а також на особливо високі показники зруйнованих зубів у дітей у деяких районах.

Представник Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров’я Ронні Ченг заявив, що громадські медичні служби підтримують поза лікарнями дітей зі складними захворюваннями, порушеннями розвитку та потребами у захисті. За його словами, понад чверть дітей чекають на лікування понад рік, а затримки впливають на навчання дітей, їхній стан і родини.

Голова CQC Джулія Нойбергер заявила, що окремі медичні та соціальні служби працюють добре, однак поліпшення не встигають за зростанням попиту. У Міністерстві охорони здоров’я і соціального забезпечення повідомили, що уряд зобов’язався посилити підтримку матерів і дітей та створити нову національну службу догляду.

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