ACC у США заявив, що для користі серцю не потрібні 10 тисяч кроків — News-Medical

У США Американський коледж кардіології (ACC) оприлюднив наукову заяву щодо індивідуальних призначень фізичної активності для профілактики та лікування серцево-судинних хвороб. Як повідомляє News-Medical, найбільше абсолютне зниження серцево-судинного ризику пов’язане навіть із помірним підвищенням активності серед людей, які раніше не займалися фізичними вправами.

Скільки активності радять

Для здорових дорослих і людей зі стабільними хронічними серцево-судинними захворюваннями ACC радить щотижня приділяти щонайменше 150 хвилин аеробній активності помірної інтенсивності або 75 хвилин активності високої інтенсивності. Додаткова користь зазвичай можлива за збільшення цього обсягу до приблизно 300 та 150 хвилин відповідно.

У метааналізі, на який посилається заява, приблизно 7 тисяч кроків на день асоціювалися з на 47% нижчим ризиком смерті від усіх причин і від серцево-судинних причин порівняно з 2 тисячами кроків. Автори також рекомендують поєднувати аеробні вправи із силовими тренуваннями щонайменше двічі на тиждень. Такі тренування можуть допомогти зберігати м’язову масу, поліпшувати чутливість до інсуліну та знижувати артеріальний тиск.

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Рекомендації для пацієнтів

Для літніх людей із синдромом крихкості фахівці пропонують спершу зосередитися на силі, рівновазі, рухливості та гнучкості, а згодом поступово переходити до вправ на витривалість. Для пацієнтів із коронарною хворобою серця після певних серцевих подій або процедур ACC підтвердив кардіореабілітацію як підхід першої лінії за наявності показань.

Рутинне максимальне навантажувальне тестування не потрібне більшості людей без симптомів або зі стабільним клінічним станом, зазначили автори. Водночас людям із нестабільними серцевими станами чи окремими кардіоміопатіями може знадобитися оцінка профільного фахівця або тимчасове обмеження фізичних навантажень. У заяві також наголосили, що тренування протягом тижня не повністю компенсують серцево-судинні ризики, пов’язані з тривалим сидінням.

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