ADA визнала нечіткість правил після видворення п’ятьох членів — STAT News

Американська діабетична асоціація (ADA) заявила, що перед видворенням п’ятьох її членів із наукової сесії в Новому Орлеані, США, 5 червня посилалася на письмову погрозу протесту та порушення порядку. Водночас організація визнала, що її кодекс поведінки прямо не забороняв поширювати матеріали всередині конгрес-центру.

Перегляд інциденту

ADA оприлюднила повідомлення про давно очікуваний перегляд інциденту в п’ятницю. Це сталося через три дні після того, як асоціація без пояснення повідомила про відхід головної медичної та наукової директорки Ріти Кал’яні. Як повідомляє STAT News, нове пояснення містить додаткові обставини видворення та відступає від попередніх пояснень асоціації щодо правил заходу.

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Реакція членів асоціації

Після інциденту ADA опублікувала два пояснення, одне вибачення, підсумок перегляду подій і повідомлення про подальшу перевірку. Члени асоціації протестували за допомогою петицій та бойкоту за участю 1 100 осіб. Її провідний журнал припинив приймати рукописи та проводити оцінювання грантових заявок, а фандрейзингові й освітні заходи зупинилися.

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