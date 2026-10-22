Ад’юванти посилили безголкову мРНК-вакцину у мишей — News-Medical

Дослідники Ратґерського університету у США та японських установ випробували на мишах безголковий спосіб введення мРНК-вакцин проти SARS-CoV-2 і вірусу грипу A. Як повідомляє News-Medical, метод поєднує струмінь рідини під високим тиском, який доставляє мРНК у шкіру, та два ад'юванти — речовини для посилення імунної відповіді.

Поєднання двох ад'ювантів

На відміну від наявних мРНК-вакцин, у цьому підході застосовували некапсульовану, або «голу», мРНК без ліпідних частинок. Шкіра містить багато імунних клітин, однак попередні досліди з безголковою доставкою мРНК давали слабку імунну відповідь.

Окреме використання ад'ювантів не дало суттєвого поліпшення, а деякі з них послаблювали частину імунної відповіді. Натомість комбінація фосфату алюмінію та коротких молекул ДНК CpG посилила як вироблення антитіл, так і клітинну імунну відповідь. Дослідники пов'язали цей ефект з імунними сигналами, що активувалися у шкірі та прилеглих лімфатичних вузлах.

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Результати після трьох доз

Після трьох доз вакцини у зразках легень мишей, яких згодом інфікували SARS-CoV-2 або вірусом грипу A, інфекційний вірус був нижче межі виявлення. У досліді з COVID-19 рівень вірусної РНК у легенях був приблизно у 24 рази нижчим, ніж після вакцинації без ад'ювантів.

У групах, що отримали вакцину від грипу, вижили всі миші, тому додаткової переваги комбінації ад'ювантів щодо виживаності в цьому досліді не встановили. В окремих експериментах новий підхід також спричиняв менше місцевого та системного запалення, ніж лабораторні мРНК-вакцини на основі ліпідних частинок.

Автори зазначили, що метод ще слід випробувати на більших тваринах і визначити належні дози перед можливими клінічними дослідженнями за участю людей.

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