Адміністрація Трампа передала на розгляд план доступу до пептидів — STAT News

У США Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб подало до Білого дому на розгляд проміжну політику доступу до пептидів. Документ передбачає можливість для спеціалізованих аптек виготовляти окремі пептиди.

Передання документа

Як повідомляє STAT News, інформація про подання документа з’явилася в четвер на урядовому сайті. Його скерували до Управління Білого дому з питань управління та бюджету, яке розглядає федеральні правила й нормативні акти, що можуть мати значний економічний вплив.

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Пептиди та коментар відомства

Пептиди — це клас переважно нерегульованих ін’єкцій, які стали популярними серед прихильників очільника Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб Роберта Ф. Кеннеді-молодшого та інших інфлюенсерів у сфері здорового способу життя.

Посадовці міністерства не відповіли на запити про коментар у четвер пообіді. До того як очолити відомство, Кеннеді публічно заявляв, що протидія FDA пептидам невдовзі завершиться.

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