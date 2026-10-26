Аеробні тренування по-різному змінили нервові вузли серця у щурів — ScienceDaily

У Великій Британії дослідники Університету Брістоля виявили, що помірні аеробні тренування змінюють структуру нервових клітин, залучених до регуляції роботи серця, у щурів. Як повідомляє ScienceDaily, ці зміни виявилися різними для лівого та правого боку тіла. Результати дослідження опублікували в журналі Autonomic Neuroscience.

Дослідження нервових вузлів

Науковці вивчали зірчасті ганглії — парні скупчення нервових клітин у нижній частині шиї та верхній частині грудної клітки. Вони передають сигнали, що впливають на частоту серцевих скорочень та інші аспекти роботи серця. Ці вузли є частиною автономної нервової системи, яка автоматично регулює, зокрема, серцебиття, дихання й травлення.

Одна з гілок цієї системи прискорює серцебиття, коли організму потрібно більше кисню, зокрема під час фізичних навантажень або стресу. У досліді щури протягом 10 тижнів проходили помірні аеробні тренування. За допомогою тривимірного аналізу — стереології — команда оцінила кількість, розмір і розподіл нервових клітин у тканинах.

У роботі також брали участь дослідники Університетського коледжу Лондона, Університету Сан-Паулу та Федерального університету Сан-Паулу.

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Відмінності між лівим і правим боком

У тренованих щурів правий нервовий вузол, пов’язаний із серцево-судинною системою, містив приблизно вчетверо більше нейронів, ніж лівий. Такий розподіл відрізнявся від показників нетренованих тварин. Водночас розмір нейронів змінювався у протилежних напрямках: зліва він майже подвоївся, а праворуч клітини дещо зменшилися.

Провідний автор дослідження, старший викладач ветеринарної анатомії Університету Брістоля Аугусто Коппі зазначив, що регулярні помірні фізичні навантаження перебудовують ці нервові вузли залежно від боку тіла. На його думку, це в перспективі може допомогти точніше спрямовувати процедури блокади нервів або денервації для пацієнтів з аритміями, стенокардією та синдромом розбитого серця.

Автори наголошують, що роботу провели на щурах, тому необхідні подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи відбуваються такі зміни у людей. Наступним кроком вони планують перевірити, як зафіксовані структурні зміни впливають на функцію серця у стані спокою та під час навантаження, а також вивчити подібні закономірності у більших тварин і людей.

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