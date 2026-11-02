Африканські країни прагнуть самі вирішувати долю генетичного драйву — News-Medical

В африканських країнах обговорюють, хто має ухвалювати рішення щодо випробувань і можливого застосування технології генетичного драйву комарів для боротьби з малярією. Технологія поки що перебуває на лабораторному етапі, однак дослідники готуються до можливих польових випробувань в Африці. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на SciDev.Net.

Генетичний драйв — це метод, покликаний передавати обрану генетичну ознаку майже всьому потомству комарів. Дослідники вивчають, чи може це зменшити чисельність переносників малярії або позбавити їх здатності передавати хворобу. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2024 році у світі зафіксували 282 млн випадків малярії та 610 тис. смертей, а найбільший тягар хвороби припав на Африканський регіон.

Підготовка до польових випробувань

Проєкт Target Malaria заявляє, що нині всі його дослідження генетичного драйву відбуваються в контрольованих лабораторних умовах. Організація сподівається провести польові випробування до 2030 року в одній з африканських країн, де поширена малярія. Жодного комара з генетичним драйвом досі не випускали у природне середовище у світі.

В Уганді Інститут дослідження вірусів проводить контрольовані дослідження генетично модифікованої лінії комарів без генетичного драйву, відомої як male bias. Така модифікація сприяє появі більшої кількості самців, які не переносять малярію. Ввезення цієї лінії погодили Національна рада Уганди з науки і технологій та Національне управління з охорони довкілля.

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Регулювання, відповідальність і згода громад

Менеджер Target Malaria з регуляторних питань в Африці Чарльз Мугоя наголошує, що африканські держави не мають бути лише отримувачами технологій, створених за кордоном. Він звернув увагу на наявність настанов із біобезпеки в Нігерії, Кенії, Гані, Буркіна-Фасо та Ефіопії. У травні 2026 року близько 50 експертів із 15 африканських країн зібралися в Аккрі на семінарі ВООЗ, AUDA-NEPAD та ОЕСР щодо регулювання генетичного біоконтролю.

Колишній директор Нігерійського центру контролю та профілактики захворювань Іфедайо Адетіфа вважає, що країни мають незалежно оцінювати докази, володіти даними та зберігати право на остаточне рішення. Він також порушив питання відповідальності в разі можливої шкоди, моніторингу випусків і можливості їх зупинення.

Водночас представник коаліції з моніторингу біотехнологій у Буркіна-Фасо Алі Тапсоба виступає за мораторій на такі дослідження. На його думку, скорочення популяцій комарів може мати непередбачувані екологічні наслідки. У серпні 2025 року влада Буркіна-Фасо призупинила діяльність Target Malaria, а пізніше припинила проєкт, пославшись на ризики біобезпеки, обмежений вплив та науковий суверенітет. Target Malaria заявила, що її команда дотримувалася національного законодавства від 2012 року.

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