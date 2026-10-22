AGA та AASLD видали рекомендації щодо первинного біліарного холангіту — News-Medical

У США Американська гастроентерологічна асоціація та Американська асоціація з вивчення захворювань печінки представили спільні клінічні рекомендації щодо діагностики та лікування первинного біліарного холангіту. Документ уперше оцінює новіші лікарські засоби для пацієнтів із цим хронічним автоімунним захворюванням печінки, повідомляє News-Medical.

Первинний біліарний холангіт уражає дрібні жовчні протоки всередині печінки. Порушення відтоку жовчі з часом може спричинити фіброз, цироз, печінкову недостатність або потребу в трансплантації. У рекомендаціях наголошено на індивідуальному підході, який враховує ризик прогресування хвороби, її особливості, симптоми та вподобання пацієнта.

Діагностика та базове лікування

Фахівці рекомендують застосовувати тести на антитіла SP100 і GP210 у випадках підозри на первинний біліарний холангіт, коли аналіз на антимітохондріальні антитіла негативний. За даними авторів документа, це може дати змогу частині пацієнтів уникнути біопсії печінки.

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Препаратом першої лінії залишається урсодезоксихолева кислота. Також рекомендації передбачають вимірювання жорсткості печінки для оцінки індивідуального ризику прогресування захворювання. Після трансплантації печінки пропонується профілактичне застосування урсодезоксихолевої кислоти, щоб знизити ризик рецидиву хвороби та недостатності трансплантата.

Варіанти терапії другої лінії

Для людей, які недостатньо реагують на урсодезоксихолеву кислоту або не переносять її, експерти радять розглядати агоністи рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом, як додаткову або альтернативну терапію. Для пацієнтів із помірним або тяжким свербежем, пов’язаним із хворобою, документ допускає застосування лінериксибату.

Вибір лінериксибату має ухвалюватися спільно лікарем і пацієнтом з урахуванням можливих гастроінтестинальних побічних ефектів, вартості лікування та індивідуальних переваг. Автори зазначили, що достовірність доказів для різних рекомендацій варіюється від помірної до дуже низької. Зокрема, потрібні подальші дослідження довгострокового впливу агоністів рецепторів на смертність, виживаність без трансплантації та декомпенсацію цирозу, а також дані про частоту повторної еластографії.

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