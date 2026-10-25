Акторка Крістіна Епплгейт заявила про помилковий діагноз РС — Live Science

Акторка Крістіна Епплгейт заявила, що повторне обстеження поставило під сумнів діагноз розсіяного склерозу, який їй встановили понад п’ять років тому. За її словами, нові результати тестів свідчать, що вона не має цього захворювання, однак остаточний діагноз їй поки не встановили. Про це повідомляє Live Science.

Чому РС складно діагностувати

Розсіяний склероз — автоімунне захворювання, за якого імунна система уражає центральну нервову систему, зокрема головний і спинний мозок. Імунні атаки можуть пошкоджувати нейрони та мієлін — жирову ізолювальну речовину, що вкриває нервові волокна й допомагає передавати сигнали. Серед можливих симптомів — проблеми із зором і рівновагою, м’язова слабкість, поколювання, запаморочення та порушення контролю сечового міхура.

Єдиного тесту, який безпомилково підтверджує розсіяний склероз, немає. Для оцінки стану лікарі можуть враховувати сукупність симптомів, результати магнітно-резонансної томографії головного та спинного мозку, дослідження зорових нервів, електрофізіологічні тести й аналіз спинномозкової рідини. Важливе значення мають форма, розмір і розташування уражень, пов’язаних із пошкодженням мієліну.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Захворювання зі схожими проявами

Фахівці також мають виключити інші стани, які можуть нагадувати розсіяний склероз. Серед них — нейромієліт оптика, захворювання, пов’язане з антитілами до мієлінового олігодендроцитарного глікопротеїну, вовчак, міастенія та нейросаркоїдоз. Деякі з цих хвороб виявляють за допомогою аналізів на антитіла або дослідження спинномозкової рідини, а для інших необхідні додаткові обстеження.

За даними досліджень, частота помилкової діагностики РС коливається від 5% до понад 40% — залежно від групи пацієнтів і клінічних умов. Водночас трапляються й випадки, коли захворювання не виявляють. Неврологи зазначають, що найвищою є впевненість у діагнозі, коли обстеження та його інтерпретацію проводить спеціаліст із РС, який використовує актуальні діагностичні критерії.

Раннє встановлення правильного діагнозу важливе, оскільки сучасна терапія може стримувати імунні атаки та запобігати подальшому ушкодженню нервової системи. Водночас деякі хвороби, схожі на РС, зокрема захворювання, пов’язане з антитілами до мієлінового олігодендроцитарного глікопротеїну, можуть погіршуватися під дією препаратів, призначених для лікування розсіяного склерозу.

Читай нас у