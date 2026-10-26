Амілоїди допомагають РНК потрапляти до сперматозоїдів — News-Medical

Науковці Інституту Цукермана Колумбійського університету з’ясували, що амілоїдні фібрили, наявні в насінній рідині, можуть зв’язувати РНК та сприяти її потраплянню до сперматозоїдів. Результати дослідження опублікували в журналі Molecular Cell, повідомляє News-Medical.

Амілоїди найчастіше пов’язують із нейродегенеративними хворобами, зокрема хворобами Альцгеймера та Паркінсона. Водночас автори роботи зазначають, що такі білкові структури можуть виконувати функції в різних частинах організму. Дослідники припустили, що фібрили здатні бути переносниками РНК, оскільки амілоїди мають позитивний заряд, а РНК — негативний.

Як амілоїди взаємодіють із РНК

За допомогою флуоресцентних міток команда встановила, що амілоїдні фібрили та РНК зв’язуються між собою. Науковці також використали кріоелектронну томографію та мічені золотом амілоїдні білки, щоб підтвердити: ці структури проникають усередину сперматозоїдів, а не лишаються на їхній поверхні.

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Додаткові експерименти показали, що амілоїди можуть суттєво посилювати надходження РНК до сперматозоїдів. Після проникнення комплексу до клітини білок кластерин може відокремлювати РНК від амілоїду. Дослідники також припускають, що міцна амілоїдна структура може захищати відносно нестійкі молекули РНК.

Можливе застосування для доставки генетичного матеріалу

У дослідах фібрили переносили до сперматозоїдів не лише малі РНК, а й більші молекули РНК, які кодували зелений флуоресцентний білок. Ембріони, отримані після запліднення такими сперматозоїдами, виробляли щонайменше у 10 разів більше цього білка, ніж у контрольному варіанті без амілоїдів.

Автори поки не встановили, яку саме функцію виконує перенесена амілоїдами РНК у сперматозоїдах. Водночас вони вказують на потенційне використання таких фібрил для доставки РНК у клітини та ембріони, зокрема для технологій редагування геному CRISPR. Науковці припускають, що людські амілоїдні фібрили в майбутньому можуть не викликати такої імунної реакції, як модифіковані віруси, які часто застосовують для доставки генетичного матеріалу.

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