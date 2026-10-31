Аналіз крові вказав на ризик когнітивних порушень за 10 років — ScienceDaily

Міжнародна група науковців встановила, що аналіз крові на біомаркер фосфорильований тау-217, або p-tau217, може допомогти оцінити ризик розвитку когнітивних порушень у людей без помітних проблем із пам’яттю чи мисленням. Про результати дослідження повідомляє ScienceDaily.

Дослідники об’єднали дані шести спостережних досліджень і клінічних випробувань у Північній Америці, Японії та Австралії. До аналізу ввійшли 2684 літні люди, які на початку спостереження не мали когнітивних порушень. Учасники здали зразки крові, пройшли ПЕТ-сканування мозку, а надалі щороку проходили оцінювання пам’яті, мислення та інших когнітивних функцій.

Ризик упродовж п’яти та десяти років

Частина учасників приєдналася до досліджень ще у 2004 році, а останні контрольні оцінювання провели у 2025-му. Загалом когнітивні порушення згодом розвинулися приблизно у 478 осіб. Вищі рівні p-tau217 у зразках крові були пов’язані з більшою імовірністю таких порушень у майбутньому.

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Для учасників із дуже високим рівнем біомаркера розрахункова ймовірність когнітивних порушень упродовж п’яти років становила 38%. За 10 років вона сягала 78%. Водночас автори наголосили, що для десятирічного періоду було істотно менше спостережень, тому такі довгострокові оцінки є менш точними.

Що показує біомаркер

Зв’язок між p-tau217 і майбутніми когнітивними порушеннями зберігався після врахування амілоїд-бета-бляшок, які виявляють за допомогою ПЕТ-сканування, а також відомих генетичних чинників ризику, зокрема APOE4. Результати представили на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера та одночасно опублікували в журналі JAMA.

Попри результати, дослідники не рекомендують застосовувати доступні аналізи крові для рутинного скринінгу людей без симптомів. За словами старшої авторки роботи, неврологині Рейси Сперлінг, для безсимптомних людей із підвищеним ризиком наразі немає встановлених методів терапії, здатних змінити перебіг хвороби. Автори також зазначили, що учасники досліджень можуть не повністю представляти широку популяцію, тому потрібні масштабніші дослідження з тривалішим спостереженням.

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