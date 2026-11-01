Аналіз понад 8 млн записів про народження в Мексиці показав, що вплив тривалих хвиль спеки в останній місяць вагітності пов’язаний зі зростанням частоти передчасних пологів на величину до 18%. Про результати розслідування Reuters повідомляє Nation Kenya.

Спека стає масштабнішою

Reuters називає найбільші хвилі спеки «тепловими штормами». Для свого аналізу агентство визначило хвилю спеки як щонайменше п’ять послідовних днів, коли температура входить до найвищих 10% історичного діапазону для певної місцевості. До теплових штормів віднесли найбільші такі явища, які на піку охоплюють щонайменше 1% планети.

За аналізом погодинних температурних даних із 1960 року, у 1960-х роках зафіксували 50 теплових штормів, тоді як у нинішньому десятилітті їх уже було понад 665. Найбільший із них упродовж року охопив майже 85% планети.

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Ризики для вагітних

Наукові дослідження пов’язують температурні сплески з вищою імовірністю небезпечної гіпертензії, інфекцій, вроджених вад, викиднів і мертвонароджень. Найчіткіше простежується зв’язок із передчасними пологами, які можуть мати серйозні довготривалі наслідки для здоров’я.

Дослідники звертають увагу не лише на абсолютну температуру, а й на незвичну для людини спеку: підвищення на кожен 1 градус Цельсія понад звичний рівень пов’язують зі шкодою для вагітності. Подібні ускладнення фіксували в дослідженнях у Китаї, Австралії, ПАР і США.

Механізм впливу ще вивчають

Науковці поки не мають однозначного пояснення, як саме висока температура шкодить вагітності. Серед можливих механізмів називають перерозподіл крові від плаценти для охолодження організму матері та додаткове навантаження на серце плода. Медики в Йоганнесбурзі та Маямі вже застосовують різні заходи захисту — від широкополих капелюхів і пофарбованих у білий колір дахів до кондиціонерів.

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