Посол Франції з питань глобального здоров’я Анн-Клер Ампру представлять для розгляду на посаду співголови Міжурядової робочої групи Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка веде переговори щодо додатка про доступ до патогенів і розподіл вигод. Про це на відкритті дев’ятого формального засідання групи заявив бразильський посол Товар да Сілва Нунес, який нині є співголовою переговорів, повідомляє Health Policy Watch.

Ампру раніше була співголовою завершального етапу переговорів щодо Пандемічної угоди, на якому держави-члени ВООЗ зрештою досягли консенсусу. Водночас узгодження додатка PABS, необхідного для імплементації угоди, досі не завершене.

Переговори щодо додатка PABS

Від липня 2025 року учасники робочої групи не можуть домовитися про порядок обміну інформацією щодо небезпечних патогенів і про розподіл вигод від медичних продуктів, розроблених на основі цих знань. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив про сильну політичну підтримку завершення роботи над додатком.

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За його словами, Генеральна Асамблея ООН кількома тижнями раніше ухвалила політичну декларацію щодо запобігання пандеміям, готовності до них і реагування на них. Глави держав і урядів привітали Пандемічну угоду та закликали завершити переговори щодо PABS.

Позиції регіональних груп

Алжир, який представляє Африканську групу, а також Єгипет, Сомалі та Судан наголосили, що доступ до патогенів і розподіл вигод мають бути рівноправними та невіддільними складовими системи. Алжир також закликав обговорити запропоновану Африканською групою федеративну модель: за нею матеріали патогенів і дані залишаються у розпорядженні держав або регіонів, а виробники для доступу мають укласти угоду про доступ до даних із країною або регіональним вузлом і договір про розподіл вигод із ВООЗ.

Пакистан від імені регіону Східного Середземномор’я та Індія від імені Південно-Східної Азії також виступили за рівний підхід до доступу і розподілу вигод. Індонезія, що представляла міжрегіональну Групу за справедливість, заявила, що країни не хочуть залежати від благодійності під час реагування на наступну пандемію. Європейський Союз запропонував поєднати формальні та неформальні консультації, зокрема зустрічі в малих групах.

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