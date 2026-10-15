Антисептик у Японії пов’язали зі зниженням респіраторних симптомів — News-Medical

У Японії в 72-денному рандомізованому дослідженні за участю 568 людей експериментальний антисептик для рук пов’язали з нижчою сукупною частотою симптомів з боку верхніх дихальних шляхів, ніж комерційний засіб на основі етанолу. Про результати роботи, опублікованої в журналі Scientific Reports, повідомляє News-Medical.

Результати випробування

Подвійне сліпе кластерне рандомізоване дослідження тривало з 20 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Кожне домогосподарство вважали окремим кластером. У фінальному аналізі були дані 568 учасників віком від 20 до 65 років із 417 домогосподарств: 285 людей увійшли до групи експериментальної формули, ще 283 — до групи етанолового засобу.

Учасники мали застосовувати один із двох антисептиків від п’яти до десяти разів на день і щодня записувати дані про використання засобу та стан здоров’я. Експериментальна формула містила 62% етанолу, 0,05% бензалконію хлориду та молочну кислоту. У комерційному продукті для порівняння було 79,7% етанолу.

Симптоми з боку верхніх дихальних шляхів зафіксували у 35 людей у групі нової формули та у 58 — у групі етанолового антисептика. Сукупна частота становила 12,3% проти 20,5% відповідно, тобто була приблизно на 40% нижчою в першій групі. До уваги брали перший епізод симптомів, що тривав щонайменше два дні та включав температуру від 37,8 °C разом із кашлем, болем у горлі або нежитем.

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Обмеження та фінансування

Обмеження в роботі через хворобу щонайменше на один день мали 14,7% учасників групи експериментального засобу та 23,7% учасників групи комерційного продукту. Середня частота застосування антисептика в обох групах була однаковою — 5,7 раза на день.

Дослідники припустили, що різницю могла частково пояснювати триваліша антимікробна активність нової формули на шкірі, однак цей механізм безпосередньо не перевіряли. Учасники самостійно повідомляли про симптоми, а конкретні інфекції лабораторно не підтверджували. У дослідженні також не було групи без використання антисептика, тому воно не визначало абсолютної профілактичної ефективності жодного із засобів.

Роботу фінансувала Kao Corporation, а всі шість авторів були працівниками компанії. Експериментальну формулу розробили в межах дослідницької програми Kao, а комерційний засіб для порівняння також був продуктом компанії.

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