Антитіла з грудного молока зменшили ушкодження легень у мишей — News-Medical

У США препарат антитіл із грудного молока LCTG-001 зменшив прояви хвороби та ушкодження легень у мишей, інфікованих вірусом грипу H1N1. У дослідженні застосували очищений поліклональний секреторний імуноглобулін A, отриманий з об’єднаного грудного молока донорок.

Результати дослідів на мишах

Як повідомляє News-Medical, тваринам вводили дві інтраназальні дози препарату: за дві години до зараження та через 24 години після нього. Ефект зафіксували як у мишей із нормальною імунною системою, так і у тварин із дефіцитом антитіл.

У мишей із нормальною імунною системою на ранній стадії інфекції в легенях була нижча кількість вірусу, ніж у контрольній групі. Пізніше вірусне навантаження стало зіставним із контролем, однак у тварин, які отримували препарат, спостерігали менше ушкодження легень і кращу бар’єрну функцію легень.

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Активність проти кількох вірусів

У лабораторних тестах LCTG-001 нейтралізував респіраторно-синцитіальний вірус, аденовірус людини типу 5, а також віруси грипу A підтипів H1N1 і H3N2. Препарат також пригнічував активність нейрамінідази вірусу грипу та стимулював людські нейтрофіли, коли утворював комплекси з антигенами грипу. Водночас роль цих механізмів у захисті мишей дослідники ще не встановили.

Для виготовлення LCTG-001 використали грудне молоко 120 донорок, зібране через банки молока в Індіанаполісі та Піттсбурзі у США. Препарат зв’язувався з білками й вірусоподібними частинками пташиного грипу H5N1 клади 2.3.4.4b, але продемонстрував незначну нейтралізувальну активність проти протестованого штаму H5N1. Захисний ефект проти цього вірусу на тваринах не перевіряли.

Дослідники зазначають, що результати обґрунтовують подальше вивчення пасивної імунізації слизових оболонок для людей із дефіцитом антитіл. Ефективність LCTG-001 у людей поки не встановлена.

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