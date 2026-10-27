Апалутамід знизив ризик метастазів або смерті на 51% — News-Medical

Міжнародне піддослідження фази III, результати якого представили на конгресі Європейського товариства медичної онкології ESMO 2026 у Мадриді, Іспанія, показало перевагу поєднання апалутаміду, андроген-деприваційної терапії та операції над самою радикальною простатектомією. У пацієнтів із локалізованим раком передміхурової залози високого ризику або місцево-поширеним захворюванням ризик метастазування чи смерті був нижчим на 51%.

Порівняння з операцією

Як повідомляє News-Medical, у рандомізованому дослідженні взяли участь 408 пацієнтів із нещодавно діагностованим раком передміхурової залози високого ризику. Вони отримували апалутамід у поєднанні з андроген-деприваційною терапією протягом шести місяців до та після радикальної простатектомії з видаленням тазових лімфатичних вузлів або проходили лише стандартну операцію.

Основною кінцевою точкою була безподієва виживаність. До подій дослідники зарахували рецидив, виявлений за рівнем простат-специфічного антигену, клінічними ознаками, ПЕТ із PSMA або методами звичайної візуалізації.

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Результати спостереження

Після медіани спостереження 37,8 місяця комбінований підхід забезпечив поліпшення безподієвої виживаності на 62%. Також він на 71% знизив ризик початку подальшого лікування. Через три роки додаткову терапію почали на 50% менше пацієнтів у групі апалутаміду, гормональної терапії та операції.

Раніше основне дослідження PROTEUS, представлене на щорічній зустрічі Американського товариства клінічної онкології та опубліковане в The New England Journal of Medicine, порівнювало схему з апалутамідом, андроген-деприваційною терапією та операцією з однією лише андроген-деприваційною терапією. У ньому комбіноване лікування зменшило ризик метастазування або смерті на 20% і відтермінувало наступну терапію на 33 місяці. Побічні ефекти у новому піддослідженні відповідали даним попередніх досліджень.

Апалутамід уже схвалений для лікування метастатичного гормоночутливого раку передміхурової залози та неметастатичного кастраційно-резистентного раку передміхурової залози.

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