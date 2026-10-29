Апілімод заблокував проникнення вірусу гепатиту E в клітини — News-Medical

Інгібітор PIKfyve апілімод блокував проникнення вірусу гепатиту E (HEV) у клітини в лабораторних дослідах, а також зменшував рівні вірусної РНК у частині тканин щурів, інфікованих ratHEV. Як повідомляє News-Medical, результати опублікували в журналі eGastroenterology.

Вірус гепатиту E є однією з основних причин гострого вірусного гепатиту. Наявне противірусне лікування здебільшого обмежене застосуванням рибавірину поза затвердженими показаннями. Цей препарат може мати значну токсичність, протипоказаний під час вагітності та допомагає не всім пацієнтам.

Мішень у клітині

Дослідники перевірили сполуки, які впливають на ендоцитарні та ендолізосомні шляхи — внутрішньоклітинну транспортну систему, яку HEV використовує під час проникнення до клітини. Найсильнішу дію продемонстрував апілімод, що пригнічує фосфоінозитидкіназу PIKfyve. У клітинах HepG2/C3A препарат мав активність у наномолярних концентраціях.

Пригнічення PIKfyve за допомогою малих інтерферувальних РНК зменшило інфікування HEV приблизно на 40%. Два інші інгібітори цього ферменту — YM201636 та APY0201 — також пригнічували інфекцію. Ефект зафіксували для квазіоболонкових і необолонкових вірусних частинок, а також для різних штамів HEV.

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Вплив на лізосоми

Експерименти показали, що блокування PIKfyve порушує доставлення геномів HEV до пізніх ендосом і лізосом. Апілімод також знижував дозрівання та активність катепсинів B і L — лізосомних протеаз, які, як вважають дослідники, беруть участь в обробці капсида вірусу та вивільненні його геному в цитоплазму.

Апілімод зменшував інфікування первинних гепатоцитів людини без відповідного зниження життєздатності клітин, хоча для цього були потрібні вищі концентрації, ніж у лініях клітин гепатоми. Щурам препарат вводили в дозі 75 мг/кг один раз на добу протягом 12 днів. Лікування змінило динаміку виділення вірусу з фекаліями, однак зниження загального вірусного навантаження за цим показником не досягло звичайного рівня статистичної значущості.

Автори наголошують, що результати мають доклінічний характер. Подальші дослідження мають визначити безпечні терапевтичні концентрації, токсичність у тканинах, активність проти інших генотипів HEV та ефективність за хронічної або вже встановленої інфекції.

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