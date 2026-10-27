Біотехнологічна компанія Artiva припиняє роботу після смерті двох учасників випробувань

Компанія Artiva Biotherapeutics, що базується в Сан-Дієго, заявила про згортання діяльності після смерті двох учасників дослідження II фази її клітинної терапії для лікування аутоімунних захворювань. Про це повідомляє STAT News.

Дві смерті учасників дослідження

Один з учасників помер від неврологічного ускладнення після отримання NK-клітинної терапії. За інформацією Artiva, дослідники дійшли висновку, що смерть, імовірно, була пов’язана не із самою клітинною терапією, а з хіміотерапією, яку пацієнт отримав перед інфузією клітин.

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Другий учасник раптово помер приблизно через два місяці після лікування. Дослідники встановили, що цей випадок не був пов’язаний із жодним компонентом процесу лікування, однак причину смерті поки не визначили.

Підготовка до клітинної терапії

Перед введенням клітинної терапії пацієнтам зазвичай призначають хіміотерапію, щоб знизити кількість лейкоцитів і звільнити місце для нових клітин. STAT News називає ці випадки черговими безпековими подіями у сфері застосування підходів, розроблених для лікування раку, в терапії аутоімунних захворювань.

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