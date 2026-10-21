У Німеччині пацієнти з обов’язковим медичним страхуванням можуть довше чекати на прийом до лікарів-спеціалістів через заплановані зміни у фінансуванні системи охорони здоров’я. Про це повідомляє The Local Germany з посиланням на Національну асоціацію лікарів системи обов’язкового медичного страхування Німеччини (KBV).

Країна запроваджує масштабні заходи зі скорочення витрат, щоб закрити прогалини у фінансуванні та стабілізувати систему обов’язкового медичного страхування. У KBV вважають, що ці кроки можуть вплинути на амбулаторну допомогу та доступність прийомів у спеціалістів.

Скорочення в амбулаторному секторі

Голова KBV Андреас Ґассен заявив виданню Bild, що через скорочення фінансування амбулаторної допомоги було скасовано понад 50 млн прийомів. За його словами, нестача доступних записів для людей з обов’язковим страхуванням може посилюватися в наступні роки.

За оцінкою KBV, заплановані скорочення в амбулаторному секторі лише у 2027 році становитимуть близько 2,7 млрд євро. Значну частину заощаджень планують забезпечити обмеженням видатків.

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Фіксована кількість записів

Асоціація також розкритикувала намір зобов’язати лікарські практики повідомляти службі запису для пацієнтів з обов’язковим страхуванням фіксовану кількість вільних прийомів. Нині практики самі визначають, скільки доступних записів передавати до системи, однак з 2027 року для них мають встановити певну кількість.

Ґассен заявив, що резервування фіксованої квоти для центральної служби запису не обов’язково пришвидшить доступ пацієнтів до лікаря. На його думку, зарезервовані для сервісу прийоми можуть перестати бути доступними безпосередньо в практиках. Він закликав збільшити фінансування амбулаторної допомоги, щоб створити додаткові можливості для прийому пацієнтів.

Політики з ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини закликали вжити заходів, щоб доступ до спеціаліста не залежав від виду медичного страхування. Представник СДПН з питань охорони здоров’я Крістос Панцазіс заявив, що визначальним критерієм має бути медична терміновість.

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