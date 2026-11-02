Аспірин не запобіг рецидиву раку після лікування метастазів у печінці — News-Medical

У скандинавському клінічному дослідженні в Норвегії, Швеції та Данії аспірин не зменшив ризик повернення колоректального раку у пацієнтів після лікування метастазів у печінці. Як повідомляє News-Medical, випробування ASAC координувала Університетська лікарня Осло.

У дослідженні взяли участь 466 пацієнтів

У дослідженні III фази взяли участь 466 пацієнтів із 14 лікарень Норвегії, Швеції та Данії. Усі вони пройшли лікування метастазів колоректального раку в печінці — хірургічне втручання або локальну абляцію — з наміром вилікувати хворобу.

Учасників випадково розподілили на дві групи: одна щодня приймала 160 мг аспірину, інша — ідентичне плацебо. Лікування тривало до трьох років. Дослідники обрали такий період, оскільки у більшості пацієнтів рецидив виникає впродовж перших двох років після операції.

Більше серйозних небажаних явищ

За підсумками випробування аспірин не мав переваги над плацебо у запобіганні рецидиву. У групі аспірину також зафіксували нижчу загальну виживаність, однак автори наголосили, що цей результат слід інтерпретувати обережно. Серйозні небажані явища траплялися частіше серед пацієнтів, які приймали аспірин.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Професор Університету Осло та хірург-гепатобіліарник Шераз Якуб зазначив, що результати не підтримують рутинне призначення аспірину для профілактики рецидиву після лікування метастазів колоректального раку в печінці. За його словами, приблизно у 30% людей із колоректальним раком упродовж хвороби розвиваються метастази в печінці, а після хірургічного видалення пухлин рак повертається більш ніж у половини пацієнтів.

Різні результати для різних стадій хвороби

Попередні спостережні дослідження пов'язували прийом аспірину після лікування колоректального раку з нижчим ризиком рецидиву та кращою виживаністю. Водночас рандомізоване дослідження ASAC не підтвердило такого ефекту для пацієнтів із метастазами в печінці, зокрема й у хворих із молекулярними змінами пухлин, які аналізували в роботі.

Автори також наголосили, що результати не означають, що пацієнтам, які вже приймають аспірин через серцево-судинні захворювання або інші медичні показання, слід самостійно припиняти терапію. Будь-які зміни лікування варто обговорювати з лікарем. Результати ASAC опублікували в журналі The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

Читай нас у