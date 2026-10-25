Аналіз генетичних даних понад 13 500 учасників клінічного випробування ASPREE показав, що низькі дози аспірину можуть бути пов’язані зі зниженням відносного ризику деменції приблизно на 70% у літніх людей із певним генетичним профілем. Водночас у цій самій групі прийом препарату був пов’язаний із вищою частотою серйозних кровотеч, повідомляє ScienceDaily.

Результати аналізу ASPREE

Дослідники з Університету Монаша проаналізували генетичні дані учасників дослідження ASPREE — випробування Aspirin in Reducing Events in the Elderly. Результати роботи опублікували в журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Науковці перевіряли, чи можуть генетичні відмінності пояснити різний вплив аспірину на ризик розвитку деменції. Найвиразніший результат отримали серед 20% учасників із найвищими генетичними показниками, пов’язаними з кількістю тромбоцитів.

У цій групі деменція розвинулася у 1% учасників, які отримували аспірин, проти 3,3% тих, хто отримував плацебо. Це відповідає приблизно на 70% нижчому відносному ризику деменції.

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Ризик кровотеч і подальша перевірка

Потенційний захисний ефект супроводжувався ризиком серйозних кровотеч. У групі з найвищими генетичними показниками вони сталися у 4,4% учасників, які приймали аспірин, проти 2,1% у групі плацебо.

Провідний автор роботи Пітер Франске, науковий співробітник Школи громадського здоров’я та профілактичної медицини Університету Монаша, зазначив, що попередні випробування не виявили профілактичного ефекту аспірину щодо деменції, коли оцінювали всіх учасників разом.

За даними дослідників, виявлений генетичний зв’язок не стосувався усталених генетичних факторів ризику хвороби Альцгеймера та інших форм деменції, а вказував на потребу подальшого вивчення біології тромбоцитів. Науковці наголошують, що висновки слід підтвердити в інших популяціях, а потім перевірити у клінічному випробуванні для людей із цим генетичним профілем.

Автори також застерегли не починати прийом аспірину для профілактики деменції лише на підставі цього дослідження без консультації з лікарем, зокрема через підвищений ризик серйозних кровотеч.

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