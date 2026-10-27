ASTRO рекомендувало коротші курси променевої терапії раку простати — News-Medical

У США Американське товариство радіаційної онкології ASTRO оновило клінічні настанови з лікування локалізованого раку простати та рекомендувало коротші курси зовнішньої променевої терапії для багатьох пацієнтів. Документ замінює рекомендації 2018 року й ґрунтується на даних, які свідчать, що скорочені схеми можуть забезпечувати порівнюваний контроль над хворобою, профіль побічних ефектів і якість життя. Про це повідомляє News-Medical.

Настанову опублікували в журналі Practical Radiation Oncology. Вона стосується пацієнтів із локалізованим раком простати, які обирають дистанційну променеву терапію як основний метод лікування.

Помірно скорочений курс

ASTRO рекомендує помірно гіпофракціоновану терапію замість звичайного фракціонування для всіх груп ризику. Такий підхід передбачає меншу кількість сеансів із вищою дозою опромінення за один сеанс за подібного загального лікувального ефекту. Зазвичай курс триває від чотирьох до шести тижнів.

Рекомендація спирається на рандомізовані дослідження за участю понад 7 тисяч пацієнтів. У настанові зазначено, що цей варіант може застосовуватися незалежно від віку, супутніх захворювань, анатомічних особливостей чи початкової функції сечовивідних шляхів. Серед рекомендованих режимів — 6000–6200 сантигрей за 20 фракцій або 7000 сантигрей за 28 фракцій.

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П’ять сеансів для частини пацієнтів

Ультрагіпофракціоноване лікування, яке найчастіше проводять методом стереотаксичної променевої терапії SBRT, дає змогу завершити курс за п’ять сеансів протягом одного-двох тижнів. ASTRO рекомендує його як варіант для пацієнтів із низьким ризиком, які відмовилися від активного спостереження, а також для хворих із проміжним ризиком.

Для пацієнтів із високим або дуже високим ризиком такий підхід рекомендований умовно. За наявності виражених початкових симптомів із боку нижніх сечовивідних шляхів перевагу умовно радять віддавати помірно гіпофракціонованій схемі, оскільки ультрагіпофракціонування може підвищувати ризик побічних ефектів із боку сечовивідних шляхів.

Для ультрагіпофракціонованої терапії настанова умовно рекомендує 3625–4000 сантигрей за п’ять фракцій. Схеми з менш ніж п’ятьма сеансами не радять застосовувати поза межами клінічних досліджень. Автори також наголошують на спільному ухваленні рішень лікарем і пацієнтом з урахуванням групи ризику, симптомів та індивідуальних переваг.

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