Аутичні учасники повідомили про тяжчі симптоми менопаузи — News-Medical

Дослідники Борнмутського університету встановили, що аутичні люди протягом кількох тижнів повідомляли про тяжчі симптоми менопаузи, ніж неаутичні учасники. Також вони повідомляли про вищі рівні тривоги й депресії та нижчу якість життя. Про результати дослідження повідомляє News-Medical.

Понад 900 учасників

У дослідженні, яке очолила аспірантка Інхі Кім, взяли участь трохи більш ніж 900 людей, переважно цисгендерні жінки. Упродовж п’яти тижнів вони повідомляли про симптоми та власне самопочуття. Автори назвали цю роботу найбільшим порівняльним дослідженням самооцінених симптомів менопаузи серед аутичних і неаутичних людей.

Вираженіші симптоми менопаузи були пов’язані з вищими рівнями тривоги та депресії, а також із нижчими показниками якості життя. Аутичні учасники також частіше повідомляли про супутні фізичні захворювання: майже вдвічі частіше — про одне або кілька серцево-судинних захворювань, а більш ніж у чотири рази частіше — про порушення опорно-рухового апарату, зокрема гіпермобільність.

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Відчуття контролю

Дослідники також вивчали чинники, пов’язані з вираженістю симптомів. За їхніми даними, відчуття втрати контролю та труднощі з розумінням змін у тілі й психічному стані під час менопаузи були пов’язані з тяжчими симптомами.

Співавторки роботи Джулі Гембл-Тернер і Рейчел Мозлі зазначили, що аутичним людям може бути потрібна адаптована інформація про менопаузу та доступніша медична підтримка. Дослідження опублікували в журналі Autism in Adulthood; роботу Інхі Кім фінансувала організація Henpicked/Menopause in the Workplace.

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