Авіакомпанії просять CDC переглянути декларації про перебування в ДР Конго — The Hill

Авіаційні асоціації IATA та Airlines for America звернулися до Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) із проханням переглянути нові вимоги для пасажирів, які прямують до Сполучених Штатів. Правила запровадили на тлі спалаху лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго, повідомляє The Hill.

Згідно з розпорядженням CDC, усі пасажири та члени екіпажів рейсів до США, зокрема американські громадяни, перед поїздкою повинні підтвердити, що не перебували в ДР Конго протягом 21 дня до вильоту. Вимоги мають набути чинності 3 листопада.

Зауваження авіаперевізників

Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA, яка об’єднує понад 370 авіакомпаній із більш ніж 130 країн, назвала необґрунтованою вимогу організувати збір декларацій менш ніж за два тижні. Асоціація також поставила під сумнів те, що правила поширюються лише на авіаперевезення, а не на морський і наземний транспорт.

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Група Airlines for America, до якої входять, зокрема, United, Delta та Southwest, підтримала ці зауваження. У листі до CDC організація заявила, що за відведений термін не вдасться оперативно внести зміни до систем реєстрації пасажирів, запровадити цифрові підписи, оновити процедури в аеропортах і провести навчання персоналу.

Дані про спалах

Станом на 19 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла про 9637 підтверджених випадків рідкісного штаму Ебола Бундібугіо в ДР Конго, з яких 4646 завершилися смертю. За урядовими даними, до вівторка кількість інфікованих перевищила 10 тисяч.

Спалах оголосили в середині травня — через кілька місяців після його початку у віддаленій частині сходу ДР Конго. Вірус поширився приблизно на сім провінцій та сусідні країни, а епіцентром залишається провінція Ітурі на північному сході країни.

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