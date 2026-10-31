В Австралії сотні тисяч трирічних дітей відтепер матимуть доступ до нової програми скринінгу розвитку, субсидованої системою Medicare. Перевірку під назвою Medicare Healthy Kids Check проводитимуть лікарі загальної практики, повідомляє ABC News Australia.

Під час оцінювання медики розглядатимуть історію здоров’я дитини, її поведінку, стосунки з іншими, навички користування туалетом, спосіб життя та сон. Результати також порівнюватимуть із типовими етапами розвитку. Кожна дитина зможе пройти таку перевірку один раз у житті, водночас право на інші оцінювання, зокрема медичні огляди для аборигенів і жителів островів Торресової протоки, зберігається.

Раннє виявлення труднощів

Програма є частиною ініціативи Thriving Kids, спрямованої на раннє виявлення дітей, яким може знадобитися додаткова підтримка. Якщо лікар виявить занепокоєння щодо розвитку, він вирішуватиме, чи потрібні втручання або направлення до інших служб — наприклад, до логопеда чи ігрової групи.

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Представник Королівського австралійського коледжу лікарів загальної практики Тім Джонс, який долучався до розроблення перевірки, сказав, що вона може допомогти дітям без очевидної інвалідності, які все ж потребують більшої підтримки від системи охорони здоров’я. За даними коледжу, у віці трьох років понад одна з п’яти дітей має щонайменше одну вразливість у розвитку.

Питання щодо доступності допомоги

Педіатрка та незалежна депутатка Монік Раян підтримала раннє втручання, але висловила занепокоєння щодо практичного впровадження програми. За її словами, в окремих районах Австралії бракує лікарів загальної практики, а частина з них може не почуватися достатньо впевнено під час оцінювання дитячого розвитку.

Уряд підтримуватиме лікарів і медичні практики, щоб вони застосовували bulk billing для цих перевірок через наявні стимули та програми. Водночас Раян зазначила, що для батьків немає повної гарантії безоплатності огляду. Значна частина цільових програм підтримки штатів і територій у межах Thriving Kids, як очікується, запрацює лише в січні 2028 року.

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