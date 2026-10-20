Австралійські дослідники розробили керовану ліками платформу для Т-клітин — News-Medical

Австралійська команда дослідників під керівництвом Інституту Волтера та Елізи Голл розробила платформу редагування генів, яка потенційно дасть лікарям змогу точніше контролювати клітинну терапію. Підхід із застосуванням прайм-редагування покликаний допомогти терапевтичним Т-клітинам виживати в організмі пацієнтів, яким необхідна постійна імуносупресія, повідомляє News-Medical.

Контроль за допомогою наявних ліків

Клітинна та генна терапія передбачає вилучення імунних клітин пацієнта, їх корекцію або модифікацію в лабораторії та подальше повернення до організму. Однак після введення таких клітин лікарі мають обмежені можливості вибірково посилювати або пригнічувати їхню активність. Це створює проблему для пацієнтів, які одночасно потребують препаратів для придушення імунної системи — зокрема для захисту трансплантованого органа або контролю захворювання.

Дослідники показали, що Т-клітини можна зробити стійкими до такролімусу — поширеного імуносупресивного препарату — водночас зберігши їхню чутливість до циклоспорину, спорідненого препарату. За задумом команди, це могло б дозволити використовувати такролімус для підтримки відредагованих клітин, пригнічуючи інші імунні клітини, і водночас зберегти можливість впливати на модифіковані клітини іншим препаратом у разі потреби.

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Випробування на різних типах Т-клітин

Дослідження, опубліковане в журналі Blood, було зосереджене на рідкісному тяжкому імунозалежному раку крові — підшкірній панікулітоподібній Т-клітинній лімфомі з HLH, яка може вражати дітей і молодих людей. На клітинах пацієнтів науковці за допомогою прайм-редагування виправили мутацію, що спричиняє захворювання, та внесли друге редагування для стійкості клітин до такролімусу.

Платформу також протестували на вірус-специфічних Т-клітинах, які в майбутньому можуть допомагати реципієнтам трансплантатів боротися з інфекціями без припинення прийому препаратів проти відторгнення трансплантата, а також на CAR-T-клітинах, що використовуються в лікуванні раку. Автори зазначили, що відредаговані клітини зберігали функціональність за умов імуносупресії та чутливість до інших ліків. Команда працює над підготовкою першого випробування за участю людей.

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