Бактерії кишківника пов’язали з гарячкою після mRNA-вакцини — News-Medical

Дослідники пов’язали особливості кишкового мікробіому з виникненням гарячки після вакцинації mRNA-вакциною проти SARS-CoV-2. У дослідженні взяли участь 171 здоровий дорослий: науковці аналізували їхній мікробіом у зразках калу, температуру тіла та імунні маркери в крові до і після щеплення.

Роль флагеліну

Як повідомляє News-Medical, у людей із вищим рівнем запалення кишечника до вакцинації або активнішою експресією флагеліну в кишківнику частіше виникала гарячка. Флагелін — білок, який виробляють деякі бактерії, зокрема представники родини Lachnospiraceae. Він здатен активувати запальні імунні шляхи та посилювати реакції, пов’язані зі щепленням.

Гарячка та симптоми, схожі на грип, належать до поширених побічних реакцій після вакцинації, зокрема препаратами на основі mRNA та ліпідних наночастинок. Водночас такі реакції виникають не в усіх, а в тих, хто мав гарячку після однієї дози, вона частіше повторювалася після наступних доз.

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Зв’язок із харчуванням

Автори також виявили зв’язок між раціоном, складом мікробіому та реакцією на вакцинацію. Вегетаріанські раціони корелювали з особливостями мікробіому, пов’язаними з меншою імовірністю гарячки. Натомість менше споживання цільних рослинних продуктів, а також раціони з більшою часткою жирної чи обробленої їжі асоціювалися із запальним мікробіомом, пов’язаним із гарячкою.

Зміна харчування впливала і на склад мікробіому, і на пов’язані з ним реакції після вакцинації. При цьому флагелін, запалення та раціон не впливали на вироблення антитіл, за даними авторів роботи, опублікованої в журналі Science. Це означає, що мікробіом-опосередковане запалення могло посилювати побічні реакції без обов’язкового послаблення імунної відповіді на вакцину.

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