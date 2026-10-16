Балони з лікарським покриттям можуть бути альтернативою постійному встановленню металевих стентів у коронарні артерії. Метааналіз 10 рандомізованих клінічних досліджень за участю 7832 пацієнтів із захворюванням коронарних артерій не виявив суттєвої різниці між цим методом і стентами за частотою інфарктів та смертей від серцево-судинних причин, повідомляє News-Medical.

Як працює метод

Стент із лікарським покриттям — це невелика сітчаста трубка, яку імплантують у звужену або заблоковану артерію під час ангіопластики. Він залишається в судині постійно. Натомість балон із лікарським покриттям після процедури видаляють: під час роздування він вивільняє препарат у стінку артерії, щоб зменшити ризик її повторного звуження.

Дослідження охопило пацієнтів із захворюванням коронарних артерій, за якого звуження судин може зменшувати приплив крові до серця та підвищувати ризик серйозних серцевих подій. Автори зазначили, що результати не змінилися після виключення досліджень, присвячених лише малим коронарним артеріям, для яких доказова база застосування таких балонів уже сформована.

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Потреба в повторних процедурах

Водночас аналіз виявив можливий недолік методу. У пацієнтів, яким лікували більші артерії балонами з лікарським покриттям, частіше виникала потреба в повторній процедурі для відновлення прохідності судини — реваскуляризації.

Дослідники застерегли, що цей результат слід тлумачити обережно: між окремими дослідженнями була значна різниця, а на загальний висновок суттєво вплинуло одне клінічне випробування. Науковці вважають, що потрібні масштабніші дослідження з тривалішим спостереженням, зокрема щодо великих судин і складніших уражень коронарних артерій.

Роботу виконали дослідники Університету Східної Англії у співпраці з Norfolk and Norwich University Hospital NHS Foundation Trust. Результати опубліковано в журналі eClinicalMedicine.

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