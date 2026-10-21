Батько з Іраку збирає $2,9 млн на лікування п’ятирічного сина — The National

Батько п’ятирічного Алі, який живе з родиною в Іраку, розпочав збір коштів на генну терапію для сина після того, як у хлопчика діагностували м’язову дистрофію Дюшенна. Вартість такого лікування родині назвали на рівні 10,6 млн дирхамів, або $2,9 млн, повідомляє The National.

Діагноз підтвердили в Дубаї

Батько хлопчика, 42-річний Сабан Хасан, розповів, що проблеми зі здоров’ям Алі спершу проявилися труднощами у спілкуванні та поведінці, зокрема вираженою гіперактивністю. Приблизно два роки хлопчик проходив неврологічні обстеження, а згодом йому стало дедалі важче підійматися сходами, вставати після сидіння на підлозі та ходити.

У серпні генетичний тест зі зразка, направленого до дитячої лікарні Al Jalila в Дубаї, підтвердив м’язову дистрофію Дюшенна. Це рідкісне агресивне генетичне захворювання, яке спричиняє прогресуючу слабкість і дегенерацію м’язів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Збір поки дав лише 2% суми

За словами Хасана, родині повідомили, що генна терапія може бути варіантом лікування, однак її вартість для них недосяжна. Він також сказав, що без швидкого початку лікування Алі, за отриманою родиною інформацією, може залишитися близько року життя.

Перший збір в Іраку, за словами батька, дозволив зібрати лише 2% необхідної суми. Продаж сімейного будинку, як вважає Хасан, покрив би приблизно 10% вартості терапії. Він звертався по допомогу до благодійних організацій, іракських посадовців та відомих людей, а також вирішив шукати підтримки в ОАЕ й інших країнах.

Читай нас у