Бельгія відтермінувала заборону куріння на терасах — Politico Europe

Федеральний уряд Бельгії відклав заплановану на 1 січня 2027 року заборону куріння на відкритих терасах кафе та ресторанів. Ініціатором обмеження як заходу у сфері громадського здоров’я був міністр охорони здоров’я, соціал-демократ Франк Ванденбруке.

Зауваження Державної ради

Як повідомляє Politico Europe, Державна рада Бельгії, найвищий адміністративний суд країни, попросила скоригувати окремі положення. У кабінеті Ванденбруке заявили, що працюють над цими змінами.

Запровадження заборони раніше спричинило невдоволення в бельгійському секторі гостинності. У заяві кабінету міністра зазначили, що відтермінування дасть закладам достатньо часу для адаптації до нових правил.

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Антитютюнові заходи

Минулого року Бельгія запровадила низку антитютюнових обмежень, зокрема обмеження куріння в аеропортових кімнатах і заборону ароматизованих вейпів. Ці заходи мають допомогти країні досягти мети зі створення покоління без куріння до 2040 року.

За даними Бельгійського фонду боротьби з раком, курить майже чверть населення країни, а 19% роблять це щодня. Тривалість відтермінування заборони поки не визначена. Після оприлюднення поправок Державної ради їх ще має схвалити національний парламент.

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